Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лжесотрудник биржи выманил у жителя поселка Ковернино 350 тысяч рублей

Мужчина поверил обещаниям легкого заработка.

Источник: Живем в Нижнем

Житель поселка Ковернино в Нижегородской области лишился 350 тысяч рублей при попытке заработать на инвестициях. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Мужчине позвонил неизвестный под видом сотрудника биржи и убедил его в возможности легкого заработка. Чтобы получить доход, ему якобы было необходимо воспользоваться зарубежной торговой площадкой. Желая разбогатеть, нижегородец отправил на указанный собеседником счет 350 тысяч рублей. Обещанную прибыль он так и не получил, поэтому обратился в полицию.

Ранее мы писали, что 74-летняя пенсионерка из Дзержинска лишилась 3,5 млн рублей из-за мошенников.

Напомним, что лжеброкеры выманили у жительницы Нижнего Новгорода 1,2 млн рублей.