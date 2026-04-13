Лжесотрудник биржи выманил у жителя поселка Ковернино 350 тысяч рублей

Житель поселка Ковернино в Нижегородской области лишился 350 тысяч рублей при попытке заработать на инвестициях. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.
Мужчине позвонил неизвестный под видом сотрудника биржи и убедил его в возможности легкого заработка. Чтобы получить доход, ему якобы было необходимо воспользоваться зарубежной торговой площадкой. Желая разбогатеть, нижегородец отправил на указанный собеседником счет 350 тысяч рублей. Обещанную прибыль он так и не получил, поэтому обратился в полицию.
