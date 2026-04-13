730 попугаев из Киргизии прибыли в Красноярск

Это уже пятая партия попугаев с начала года.

В Красноярск из Киргизии привезли очередную партию попугаев — 730 пернатых на карантине. Об этом сообщили в упралвении Россельхознадзора по региону.

9 апреля специалисты проконтролировали ввоз попугаев, которых доставили авиатранспортом из киргизского села Кашкар-Кыштак. Среди прибывших — волнистые и ожереловые попугаи, а также кореллы и неразлучники.

Все птицы размещены в специально подготовленном помещении на карантин. Под надзором специалистов проведут необходимые диагностические исследования и профилактические мероприятия.

Всего с начала 2026 года в Красноярск ввезли 5 партий декоративных птиц из Киргизии — это 3898 попугаев.

Ранее мы сообщали, что почти 4 тонны свежей мяты ввезли в Красноярск из Армении с начала 2026 года.