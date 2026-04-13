Шанс на выздоровление: как стать донором костного мозга и что для этого нужно

Доноры костного мозга спасают жизни людей, страдающих от тяжелых заболеваний крови, иммунной системы или наследственных патологий. О том, как стать донором и дать кому-то шанс на выздоровление, рассказываем в рамках проекта «Рука помощи».
Трансплантация гемопоэтических стволовых клеток, содержащихся в костном мозге, требуется пациентам с лейкозами, лимфомами, апластической анемией, первичными иммунодефицитами, наследственными заболеваниями и некоторыми аутоиммунными расстройствами. Дело в том, что при этих заболеваниях костный мозг перестает производить здоровые клетки крови.
Донорские клетки запускают процесс выработки эритроцитов, лейкоцитов и тромбоцитов, а также восстановления кроветворения и иммунитета реципиента.
Отмечается, что шанс генетического совпадения донора с конкретным пациентом оценивается как 1 к 10 000 или даже 1 к 100 000. Даже родные братья и сестры совместимы лишь в 25% случаев. Однако если у пациента нет близких родственников, приходится искать неродственного донора через регистры. В России регистр доноров костного мозга значительно меньше, чем в некоторых других странах — это усложняет поиск.
Успешная трансплантация повышает шансы пациента на выздоровление и выживание. При острых и хронических лейкозах выживают около 70% людей, а при апластической анемии — до 90%.
Система донорства.
Для того, чтобы стать потенциальным донором костного мозга, нужно пройти анализ, который определяет генетический «профиль» иммунной системы (HLA-антигены). Эти данные вносят в регистр.
Когда пациент нуждается в трансплантации, система автоматически ищет в регистре донора с подходящим HLA-генотипом. При обнаружении совпадений проводится повторное типирование и полное медицинское обследование донора.
Донор вправе отказаться на любом этапе, кроме периода после начала подготовки пациента. Она заключается в интенсивной химиотерапии, уничтожающей кроветворную и иммунную системы реципиента. Если донор откажется от процедуры на этом этапе, это с большой вероятностью приведет к гибели пациента.
Забор клеток у донора проводится двумя методами — аферез и эксфузия. При проведении афереза донору несколько дней вводят препарат, который стимулирует выход стволовых клеток в кровь. Затем из вены берут кровь, отделяют стволовые клетки и возвращают остальную часть крови донору. Процедура длится 5−6 часов.
Эксфузия — забор костного мозга из тазовой кости под общим наркозом. Процедура длится лишь час, но после нее донор должен провести в стационаре 1−2 дня для наблюдения.
Мифы о донорстве.
Некоторые ошибочно считают, что донорство костного мозга опасно для здоровья. На самом деле донор сдает не более 5% стволовых клеток — они полностью восстанавливаются за 7−10 дней. Процедура не вызывает снижения иммунитета, появления хронических заболеваний или бесплодия.
Донорство не является болезненным. При заборе клеток из периферической крови могут возникнуть лишь неприятные ощущения от установки катетера. Эксфузия, в свою очередь, проводится под наркозом, поэтому донор не ощущает боли.
Неверно и мнение о том, что донорство занимает много времени. Действительно, подготовка, включая обследования и транспортировку, может занять несколько недель или месяцев. Однако сама процедура длится лишь несколько часов.
Заблуждением является и мнение о том, что донора знакомят с реципиентом во время операции. Их встреча возможна только через два года после трансплантации при обоюдном согласии.
Как стать донором.
Почти любой россиянин или иностранный гражданин, проживающий в России более 1 года, в возрасте от 18 до 45 лет может стать донором. В числе противопоказаний — ВИЧ, онкологические заболевания, психические расстройства в обострении и другое.
Подать заявку в регистр доноров можно на «Госуслугах» или в рекрутинговых центрах, например, на станциях переливания крови или в центрах крови. Для HLA-типирования необходимо сдать кровь из вены или мазок из полости рта.
