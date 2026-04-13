Шанс на выздоровление: как стать донором костного мозга и что для этого нужно

Отмечается, что шанс генетического совпадения донора с конкретным пациентом оценивается как 1 к 10 000 или даже 1 к 100 000. Даже родные братья и сестры совместимы лишь в 25% случаев. Однако если у пациента нет близких родственников, приходится искать неродственного донора через регистры. В России регистр доноров костного мозга значительно меньше, чем в некоторых других странах — это усложняет поиск.