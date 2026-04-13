В Краснокамске осудили автоледи за смертельное ДТП

Краснокамский суд вынес приговор 41 летней жительнице Перми, признанной виновной в массовом ДТП со смертельным исходом, сообщает пресс-служба МВД России по Пермскому краю. В марте прошлого года на 1047 м километре трассы «Кострома-Шарья-Киров-Пермь» произошла крупная авария — столкнулись шесть автомобилей. В результате происшествия погиб водитель встречной машины.
Фото: пресс-служба МВД России по Пермскому краю.
Обвиняемая с двумя детьми возвращалась на «Мазде-3» в Пермь, но машина заехала в колею и потеряла управление. Сначала легковушка вылетела на встречку и врезалась в ограждение, затем ее отбросило в грузовик «Донгфенг» с полуприцепом. Тот, в свою очередь, выехал на встречную полосу и столкнулся с «Тойотой Раф 4».
Водитель автомобиля «Опель», следовавший в колонне за «Тойотой», не смог избежать столкновения и совершил наезд на нее. В результате цепной реакции далее столкнулись автомобили «Шкода Кодиак» и «Хонда Аккорд».
В результате ДТП 55-летняя женщина-водитель «Тойоты» скончалась на месте от полученных травм. Пермячку, по чьей вине произошла авария, приговорили к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком в два года. Также ее лишили права управлять транспортными средствами на 1 год и 6 месяцев.