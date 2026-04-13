Умер замдиректора по воспитательной работе Красноярского кадетского корпуса

12 апреля скончался заместитель директора по воспитательной работе Красноярского кадетского корпуса имени А. И. Лебедя Владимир Сидельников.
Прискорбной новостью сегодня в соцсетях поделился депутат Горсовета Семен Сендерский:
«Владимир Михайлович посвятил свою жизнь воспитанию молодёжи, оставаясь для кадетов примером мужественности, справедливости и ответственности. Его уважали коллеги, ценили ученики и знали как человека слова и дела. Выражаю искренние соболезнования родным и близким. Светлая память».
