Поддержку детей-сирот усилили в Беларуси

В пресс-службе правительства отметили, что документ также предусматривает 10-процентный рост ежемесячных выплат на детей-сирот, которые воспитываются в приемных семьях, детских домах семейного типа, а также в иных семейных формах устройства. Речь идет о выплатах, которые выделяются на питание, одежду, обувь, школьные принадлежности и прочее. Также на 5% увеличен размер единоразовой финансовой помощи государства на первоначальное приобретение мягкого инвентаря и оборудования для детей в возрасте 0−3 лет. Возмещаемая сумма на оплату за пользование телефоном, бытовыми услугами увеличена на 22%.