Поддержку детей-сирот усилили в Беларуси

МИНСК, 13 апр — Sputnik. Улучшились условия государственного обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, соответствующее постановление подписал в понедельник премьер-министр Беларуси Александр Турчин, сообщили в пресс-службе правительства.
В частности, увеличены на 15% нормы расходов на питание детей, которые проживают в детских домах и домах-интернатах. На 5% выросли нормы расходов, покрываемых из госбюджета, на обеспечение детей одеждой, обувью, мягким инвентарем, учебными принадлежностями, а также предметами первой необходимости и личной гигиены.
В пресс-службе правительства отметили, что документ также предусматривает 10-процентный рост ежемесячных выплат на детей-сирот, которые воспитываются в приемных семьях, детских домах семейного типа, а также в иных семейных формах устройства. Речь идет о выплатах, которые выделяются на питание, одежду, обувь, школьные принадлежности и прочее. Также на 5% увеличен размер единоразовой финансовой помощи государства на первоначальное приобретение мягкого инвентаря и оборудования для детей в возрасте 0−3 лет. Возмещаемая сумма на оплату за пользование телефоном, бытовыми услугами увеличена на 22%.
Постановление правительства предусматривает также соответствующее увеличение средств, которые родители обязаны возместить государству на содержание их детей, находящихся на гособеспечении.
Кроме того, в состав государственного обеспечения детей-сирот включены лекарства и медицинские изделия. Это также предусмотрено документом.
В постановлении актуализированы расходы на питание детей-сирот, которые обучаются в детских садах и школах. Нормы увеличены на 5%, добавили в пресс-службе правительства.