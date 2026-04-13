В опрокинувшейся под Волгоградом «Ниве» пострадал 6-летний ребенок

12 апреля на территории Городищенского района Волгоградской области произошло ДТП, в результате которого пострадали два человека. Автомобиль «Шевроле Нива» опрокинулся, после того как водитель не справился с управлением вне дороги, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на ГУ МВД по Волгоградской области.
По предварительной информации, инцидент произошел около 09:45. 38-летний водитель двигался на своем автомобиле «Шевроле Нива» по участку местности вне проезжей части. В какой-то момент он потерял контроль над управлением.
В результате серьезного ДТП пострадали два пассажира «Нивы». Среди них оказался шестилетний ребенок и взрослый. Обоих пострадавших попали в больницу.
Правоохранительные органы выясняют все обстоятельства произошедшего.