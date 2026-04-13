В Челябинской области подводный дрон исследовал озера Увильды и Тургояк

Научное исследование озер Увильды и Тургояк с помощью подводного дрона провели в Челябинской области в соответствии с целями национального проекта «Беспилотные авиационные системы». Об этом сообщили в аппарате губернатора и правительства региона.
Целью обследований было получить новые данные о содержании кислорода в толще воды, наличии каких-либо загрязнений, а также привлечь внимание общества к экологическим вопросам. Дрон был оснащен специальным оборудованием. Он провел видеосъемку от ледовой корки до глубины 32 м, замерил содержание углекислого газа и кислорода. Отмечается, что концентрация кислорода в воде была максимально высокая.
Кроме того, специалисты замерили температуру от льда до донных отложений на глубинах 25−32 м. Градиент температур составил от 1,5 до 4−5 градусов. В ходе исследований было установлено, что термический режим в придонном слое озера Тургояк более стабилен: колебания температур на два градуса меньше, чем в озере Увильды.
При поддержке нацпроекта «Беспилотные авиационные системы» создаются и используются гражданские беспилотники. В фокусе внимания — разработка, стандартизация и серийный выпуск дронов и их комплектующих, а также развитие системы непрерывной подготовки специалистов по производству таких устройств. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.