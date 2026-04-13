35 лет на сцене: бенефис Наталии Аникиной пройдёт в Пермском театре кукол

Бенефис актрисы Наталии Аникиной состоится в Пермском театре кукол 18 апреля в 13:30, сообщили в пресс-службе театра.
Наталия Аникина служит в театре с 1991 года. Она пришла сюда сразу после окончания Нижегородского театрального училища. Первой ролью актрисы стала Принцесса в «Принцессе на горошине».
За 35 лет она сыграла более ста разноплановых ролей: от задорной Купчихи в «Мороженых песнях» до Служанки в нашумевшем «Превращении» по Кафке. Этот спектакль вошёл в список самых заметных постановок сезона 2016−2017 годов по версии экспертов «Золотой маски» и получил несколько наград на всероссийских фестивалях.
Актриса также участвует в благотворительных проектах, среди которых «Театротерапия» (совместно с Детским хосписом № 13), «Особый взгляд» для незрячих детей и «Театральная неотложка». Она проводит мастер-классы для детей по оживлению бытовых предметов, озвучивает мультфильмы и работает с библиотеками.
Для своего бенефиса Наталия Аникина выбрала спектакль «Кошкин дом», где исполняет главную роль. После показа пройдёт торжественная часть с поздравлениями.