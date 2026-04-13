Отопительный сезон завершили в Ростове, с мая начнутся испытания теплосетей

Плановые испытания теплосетей в Ростове будут проводить с мая по сентябрь.

Источник: Комсомольская правда

13 апреля глава администрации Ростова-на-Дону Александр Скрябин подписал постановление о завершении отопительного сезона. Об этом говорится на сайте ООО «Ростовские тепловые сети» (РТС).

Также, по информации компании, с городскими властями уже согласовали график плановых испытаний теплосетей на период с мая по сентябрь. Специалисты будут проверять состояние коммуникаций перед отопительным сезоном 2026−2027 годов.

— С 12 по 29 мая пройдет гидравлическая опрессовка тепловых сетей от Ростовской ТЭЦ-2. С 30 июня по 13 июля планируется опрессовка сетей от Центральной котельной. С 15 по 29 июня — опрессовка сетей от районных котельных № 3 и № 4, — уточняют в РТС.

Об ограничениях горячей воды во время плановых работ обещают предупреждать заранее.

