Ограничения сняли в аэропорту Нижнего Новгорода 13 апреля

Ограничения на прием и запуск самолетов в аэропорту Нижнего Новгорода сняли. Об этом сообщили в MAX-канале «Говорит Росавиация».
Напомним, что план «Ковер» был введен из-за угрозы атаки БПЛА 13 апреля в 6:17 утра. Семь авиарейсов были задержаны из-за ограничений. Администрация аэропорта имени В. П. Чкалова заверила, что обслуживание пассажиров продолжается: им предоставили воду и питание.
По данным на 11:29 13 апреля, работа аэропорта полностью возобновлена.
Ранее инвесторов начали искать в аэропорту Нижнего Новгорода.
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше