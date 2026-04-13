Ограничения для большегрузов вступили в силу в Красноярском крае

С сегодняшнего дня, 13 апреля, в Красноярском крае заработали ограничения для грузовых автомобилей массой более установленной нормы (6 тонн на одиночную ось, 5 тонн на двухосную тележку, 4 тонны на трехосную). Эта мера необходима для защиты дорог от разрушения в период распутицы. На трассах будут работать передвижные пункты весового контроля, установлены временные запрещающие дорожные знаки. Летом с 1 июня по 31 августа дополнительные ограничения действуют при температуре +32°C и выше. При такой погоде дорожное покрытие испытывает дополнительные нагрузки, которые приводят к износу и деформациям. В таких условиях движение по дорогам может осуществляться только в темное время суток. Ограничения не распространяются на автобусы, военную технику, автомобили экстренных служб, транспорт для перевозки продуктов, топлива, строительных материалов и мусора. Водителям грузовиков, не попадающим в исключения, потребуется специальное разрешение, выдаваемое ФКУ «Росдормониторинг». Нарушителям грозят штрафы и лишение прав сроком до полугода. Добавим, есть возможность объезда по трем дорогам: трасса Верхняя Бирюса — Ибрюль; трасса Р-255; трасса Р-257.