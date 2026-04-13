Калининградец перевел 980 тысяч рублей за несуществующий Dacia Duster и остался без денег и без машины

В Центральном районе Калининграда 59-летний индивидуальный предприниматель стал жертвой мошенников.

В одном из мессенджеров он нашёл объявление о доставке автомобилей из Европы, связался с автором, и они обсудили условия сделки. После дистанционного подписания договора мужчина перевёл 980 тысяч рублей за Dacia Duster на указанный счёт. Получив деньги, продавец перестал выходить на связь, а автомобиль так и не доставили.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). Полиция напоминает: при покупке через интернет стоит проверять надёжность продавца и не переводить деньги без гарантий. Аферисты часто исчезают после получения предоплаты.