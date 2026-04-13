Быстрее, выше, точнее: как принять участие в чемпионате по гонкам дронов

Для дронов находится все больше работы в разных сферах: уже никого не удивляют беспилотники, которые удобряют сельскохозяйственные поля и доставляют грузы. Также они тушат пожары и занимаются поисками пропавших людей. При поддержке нацпроекта «Беспилотные авиационные системы» появляются новые, все более совершенные модели коптеров. Они способны летать выше, дольше и выполнять еще больше полезных задач.
В развитии беспилотников важнейшую роль играют специалисты: именно они создают дроны и управляют ими. Чтобы больше молодых людей шли работать в отрасль, запускают программы обучения, организуют масштабные выставки, форумы и спортивные состязания, в том числе гонки дронов. Подробнее о том, кто может участвовать в чемпионате России по гонкам дронов в 2026 году и как участники прошлого сезона планируют связать будущую карьеру с беспилотниками, — в нашем материале.
Пилот, конструктор и программист.
Гонки дронов вошли во Всероссийский реестр видов спорта в 2023 году. А уже в 2024-м в нашей стране провели первый официальный чемпионат. Тогда на стадионе «Фишт» в «Сириусе» собрались более 100 спортсменов из 19 регионов. По итогам соревнований титулы чемпионов получили 10 участников.
«Это не только зрелищный спорт, но и входное окно в профессию в сфере беспилотных авиационных систем (БАС). Участвуя в соревнованиях, ребята на практике развивают ключевые профессиональные компетенции через спорт: пилотирование, конструирование, работу с электроникой и программирование, — отметил президент Федерации гонок дронов России Илья Галаев. — Такой формат позволяет молодым спортсменам раньше определиться с будущей профессией и увидеть для себя новые карьерные горизонты в отрасли».
Гонки проходят на специальной трассе, оборудованной воротами и препятствиями. В зависимости от размера рамы коптера — от 75 до 330 мм — соревнования делятся на разные классы. Участники пилотируют дроны, используя пульт дистанционного управления и изображение, которое передается с камеры устройства в режиме реального времени. Главная задача — пролететь круг или несколько кругов, пройти все препятствия и показать при этом лучшее время. Эти состязания требуют от операторов предельного внимания и координации.
Участник гонок выполняет роль не только пилота, но и механика, конструктора, а также программиста. Например, перед соревнованиями спортсмены самостоятельно собирают FPV-дроны в соответствии с регламентом конкретного состязания. С помощью специальной программы они настраивают летные параметры. Такая тщательная подготовка помогает дронам летать плавнее и быстрее.
Кто может принять участие.
В 2026 году в России пройдут чемпионат, Кубок и первенство по гонкам дронов. Главные финальные соревнования проведут с 22 по 26 октября на стадионе «Фишт» в «Сириусе». В них сразятся победители отборочных региональных турниров, которые стартовали с начала апреля в 45 субъектах страны.
В первенстве России примут участие ребята от 10 до 17 лет, в чемпионате и Кубке — с 14 лет. Чтобы пройти отборочные испытания, необходимо обратиться в региональное отделение Федерации гонок дронов России. На площадках в реготделениях проводят мастер-классы, любительские турниры, обучают пилотированию и сборке спортивных квадрокоптеров.
Спортсмены, победившие в чемпионате России, автоматически попадают в сборную команду страны. Кроме того, они получают льготы и стипендии, например, при поступлении в вуз, право участвовать в следующем национальном чемпионате без отбора.
От первых побед к будущей профессии.
В 2025 году титулы чемпионов России по гонкам дронов в разных дисциплинах завоевали девять человек из Москвы, Белгородской, Амурской, Ленинградской, Новосибирской областей. Один из них — десятиклассник Платон Черемных.
Как отмечает Платон, беспилотные соревнования интересны для участников прежде всего из-за формата. Они объединяют электронику, программирование и аэродинамику. В прошлом году попробовали свои силы в этих дисциплинах на всероссийском чемпионате 115 спортсменов. Каждый — победитель или призер чемпионатов федеральных округов. А некоторые участники, как и Платон, в прошлом сезоне занимали призовые места не только на соревнованиях по всей России, но и за рубежом.
Сегодня старшеклассник совершенствует навыки и делится опытом в столичной школе Drontech.Pro, куда его пригласили преподавать основы пилотирования FPV-беспилотников. Но юноша не собирается останавливаться на этом и рассчитывает получить профессию в сфере БАС.
«В моих планах после школы — поступить в один из ведущих университетов и продолжить развиваться в области беспилотных и автономных систем. Мне кажется, что сочетание опыта в техническом виде спорта, инженерных знаний должны помочь профессиональному развитию», — поделился Платон Черемных.
Похожего мнения придерживается и учащаяся колледжа из Амурской области Арина Пархомова, завоевавшая титул чемпионки России в гонках дронов в 2025 году. Этот вид спорта в свое время привлек ее нестандартностью, новизной и технологичностью.
«Гонки дронов улучшают реакцию, развивают терпение, учат бороться с нервами. Главная задача — отключить все мысли, сосредоточиться и лететь», — рассказала Арина.
Все свободное время студентка посвящает тренировкам. Зимой ежедневно практикуется на симуляторе, мини-дроне, а с приходом хорошей погоды оттачивает навыки на средних и больших квадрокоптерах. В будущем Арина планирует тренировать сборную команду Амурской области по гонкам дронов и мечтает заняться FPV-съемкой.
Еще один лидер гонок дронов — ученик 10-го класса Кирилл Лобань из Белгородской области. Он показал лучшие результаты на чемпионате России в 2025 году в командном и двух личных зачетах.
«Такой спорт полезен для развития тактического мышления, умения находить выход в экстренных ситуациях. От того, как ты настроишь себя, будет зависеть результат, поэтому важно четко знать свою задачу и быть уверенным в ее успешном выполнении», — отметил школьник.
За плечами у Кирилла победы в Кубке мэра Москвы, международном мультиспортивном турнире «Игры Будущего» в Абу-Даби. Как и Платон, он планирует связать свою жизнь с беспилотниками. А пока школьник мечтает о том, чтобы освоить профессии тестировщика, оператора дронов и научиться проектировать БАС для разных задач.
В нашей стране конструкторов и компании, которые развивают дроносферу, поддерживает нацпроект «Беспилотные авиационные системы». Например, разработчики коптеров могут получить до 100 млн рублей на оформление документов или 250 млн рублей на сертификацию. У продавцов беспилотников есть право компенсировать часть недополученной прибыли от скидок, у резидентов научно-производственных центров — до 90% затрат на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы.
Чтобы заниматься бизнесом в сфере производства БАС и комплектующих для них, необходимо получить лицензию и разрешение. Ежегодно оформляется около миллиона таких документов. Реформа — проект по упрощению выдачи лицензий и разрешений — идет в России не первый год. Сегодня все данные можно получить на «Госуслугах». Количество бумаг, которые требуются для лицензий, уменьшилось в 2 раза, а для разрешений — в 1,5 раза.