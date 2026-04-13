Стало известно, что пытались провезти в багаже пассажиры в «Храброво»

Авиапассажиры пытались в марте вывезти из Калининградской области янтарные украшения и хирургические инструменты, а также одежду. Все это было признано товарами, не предназначенными для личного пользования. Об этом сообщает отделение по связям с общественностью Калининградской областной таможни.
Зафиксировано всего 47 случаев. У людей. Которые выезжали из региона, были обнаружены 240 хирургических инструментов, 200 единиц бижутерии в ассортименте, более 180 новых игрушек, 162 упаковки аксессуаров для волос, 88 флаконов гель-лака для ногтей, 45 кг новой одежды, 25,7 кг бус и браслетов из янтаря.
Вывоз таких товаров возможен только после соответствующего таможенного оформления.