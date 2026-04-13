Пляж анапского лагеря официально признан безопасным для детского отдыха

Детский курорт «Вита», расположенный в поселке Витязево, получил положительное санитарно-эпидемиологическое заключение Роспотребнадзора. Эксперты подтвердили, что пляжная территория полностью соответствует всем нормам безопасности и готова к приему юных гостей.
«Он соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям, необходимым для безопасного пребывания детей», — сообщили в оперштабе Кубани.
Пляж находится на участке, который стал площадкой для эксперимента. После ликвидации последствий ЧС с мазутом здесь применили технологию создания защитного слоя: на берег завезли и распределили новый чистый песок толщиной не менее 50 см. Эффективность этого метода подтвердили лабораторные пробы.
Успех эксперимента позволил властям масштабировать проект. До 1 июня аналогичные работы по отсыпке песка проведут на других песчаных пляжах Анапы, ранее находившихся в зоне чрезвычайной ситуации.
Кроме того, из списка опасных зон официально исключены восемь галечных пляжей города — от заповедного Большого Утриша до микрорайона «Высокий берег». По данным Роспотребнадзора, пробы воды и грунта на этих участках не содержат загрязнений и полностью соответствуют санитарным стандартам.