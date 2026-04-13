Деньги с пасхального лотерейного тиража отправят в службу помощи

Благодаря проведению трех предыдущих пасхальных тиражей «Русского лото» удалось осуществить несколько социальных проектов, среди которых — софинансирование строительства нового корпуса в центре реабилитации зависимых прихода храма иконы Божией Матери «Нечаянная радость» в Чувашской Республике, покрытие расходов на оплату коммунальных платежей «Дома для мамы» в Челябинской области, оказание помощи в приобретении средств первой необходимости жителям труднодоступных улусов и софинансирование оснащения местных медицинских учреждений Якутии и открытия центра адаптации трудных подростков в Первоуральске Свердловской области и поддержание деятельности приюта для кризисных беременных в Сочи.