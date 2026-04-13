Деньги с пасхального лотерейного тиража отправят в службу помощи

Распространитель гослотерей «Столото» направит 44 603 020 ₽ на благотворительные цели социальной службе помощи «Милосердие» по итогам благотворительного пасхального тиража всероссийской государственной лотереи. Сумма пожертвования была сформирована за счет отчислений — по 10 ₽ с каждого проданного билета. Всего было продано 4 460 302 билета в пасхальном тираже, сообщила пресс-служба распространителя.
За четыре года проведения пасхальных тиражей с 2023 по 2026 год на благотворительность собрали 198 334 360 ₽
«Такая существенная сумма была собрана благодаря тому, что благотворительный пасхальный тираж “Русского лото” позволил объединить участников государственной лотереи вокруг идеи помощи тем, кто в ней нуждается», — сообщили представители гослотереи.
Благодаря проведению трех предыдущих пасхальных тиражей «Русского лото» удалось осуществить несколько социальных проектов, среди которых — софинансирование строительства нового корпуса в центре реабилитации зависимых прихода храма иконы Божией Матери «Нечаянная радость» в Чувашской Республике, покрытие расходов на оплату коммунальных платежей «Дома для мамы» в Челябинской области, оказание помощи в приобретении средств первой необходимости жителям труднодоступных улусов и софинансирование оснащения местных медицинских учреждений Якутии и открытия центра адаптации трудных подростков в Первоуральске Свердловской области и поддержание деятельности приюта для кризисных беременных в Сочи.
Ранее стало известно, что большинство участников (27%), выигравших в лотерею от 1 млн руб., называют число 7 счастливым. Отмечается, что мужчины выбирали его чаще женщин.
Числа 13 и 17 сформировали вторую по популярности группу. Их назвали 10−12% опрошенных. Затем расположились числа 14, 8, 5 и 3. Каждое из них набрало в среднем от 5 до 8% голосов.