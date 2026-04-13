Нижегородцы подали 1300 заявок на бесплатное обучение новым профессиям

В первом квартале 2026 года жители Нижегородской области подали свыше 1,3 тысячи заявок на бесплатное обучение новым профессиям. Образовательные программы доступны гражданам в рамках национального проекта «Кадры», сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Чаще всего нижегородцев интересуют специальности в сфере цифровых технологий, туризма и беспилотной авиации.
«Сейчас нижегородцам доступно более 100 образовательных программ. В 2026 году квота на обучение в Нижегородской области утверждена в объеме более 6 тысяч человек», — сказал министр демографии и развития человеческого капитала Нижегородской области Игорь Пантюхин.
Новые знания уже начали получать 167 человек. Обучение проходит в очно-заочном формате с использованием современных дистанционных технологий. Бесплатные программы предлагается освоить мамам в декрете, молодежи, безработным, предпенсионерам и пенсионерам, людям с ОВЗ, бойцам СВО и членам их семей.
Большая часть заявок поступила от безработных граждан. Также в обучении заинтересованы нижегородцы в возрасте 50 лет и старше, включая предпенсионеров. Освоить новую специальность решились и 74 женщины в декрете, и 46 неработающих мам с детьми в возрасте до 7 лет.
