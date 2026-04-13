Зачем на таможне служат собаки?

"Несмотря на то что в распоряжении инспекторов есть специальная техника для выявления запрещённых и ограниченных к перемещению товаров, мало что может сравниться с тонким собачьим нюхом, — объясняет krsk.aif.ru заместитель начальника кинологического отдела Красноярской таможни Татьяна Черноусова. — Специализация собак в таможенных органах достаточно широкая: они ищут запрещённые вещества, табачную продукцию, дериваты (части диких животных или растений) и даже незадекларированные наличные денежные средства. Один четвероногий помощник может иметь сразу две специализации — например, уметь находить табачные изделия и денежные купюры.