Зачем на таможне служат собаки?

Красноярцы, вылетающие из аэропорта, часто видят служебных собак, которые или лежат без движения, или принюхиваются к пассажирам и багажу. Зачем такие лохматые стражи порядка на границе?
"Несмотря на то что в распоряжении инспекторов есть специальная техника для выявления запрещённых и ограниченных к перемещению товаров, мало что может сравниться с тонким собачьим нюхом, — объясняет krsk.aif.ru заместитель начальника кинологического отдела Красноярской таможни Татьяна Черноусова. — Специализация собак в таможенных органах достаточно широкая: они ищут запрещённые вещества, табачную продукцию, дериваты (части диких животных или растений) и даже незадекларированные наличные денежные средства. Один четвероногий помощник может иметь сразу две специализации — например, уметь находить табачные изделия и денежные купюры.
Только в 2025 году наши служебные собаки помогли выявить полтонны запрещённого вещества под названием насвай, а также при попытке незаконного провоза — деньги в размере 14,5 млн руб. и почти 18 тыс. долларов США".