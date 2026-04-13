В Калининграде экс-замдиректор верфи «Янтарь» получил четыре года колонии

Экс-замглавы верфи «Янтарь» в Калининграде получил 4 года колонии за хищение.

Источник: РИА Новости

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Экс-замдиректора верфи «Янтарь» в Калининграде приговорен к четырем годам колонии по делу о хищении более 14 миллионов рублей при выполнении государственного оборонного заказа, сообщается в Telegram-канале ГВСУ СК России.

«Доказательства… признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении бывшего заместителя генерального директора АО “Прибалтийский судостроительный завод “Янтарь” по логистике и материально-техническому обеспечению Павла Носика и гражданина Вячеслава Курмызы.. Носику и Курмызе назначено наказание каждому в виде лишения свободы сроком на 4 года с отбыванием в колонии общего режима. Кроме того, судом удовлетворен гражданский иск потерпевшего на сумму 14,3 миллиона рублей”, — говорится в сообщении.

По данным следствия, в 2016 году госзаказчик заключил с АО «ПСЗ “Янтарь” многомиллиардный контракт на поставку изделий из металла. Контроль за выполнением контракта возлагался на Носика. В 2021 году он и Курмыза изготовили ложные документы о стоимости поставляемой продукции и похитили более 14 миллионов рублей. В результате преступления условия контракта выполнены не были, чем Минобороны России причинен ущерб в особо крупном размере.

Курмыза ранее упоминался в релизах ГВСУ о хищении более 2 миллионов рублей у верфи «Янтарь». Его предполагаемый подельник гендиректор ООО «Объединенная судостроительная компания “Вега” Артур Вовк заключил сделку со следствием и приговорен Московским районным судом Калининграда к 2 годам колонии общего режима по делу о мошенничестве в особо крупном размере при выполнении гособоронзаказа.