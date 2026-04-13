Американский самолет-разведчик с утра летает над Черным морем

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Американский самолет-разведчик с утра совершает полет южнее берегов Крыма и Краснодарского края над акваторией Черного моря, выяснило РИА Новости на основе анализа полетных данных.
Небольшой самолет на базе бизнес-джета Bombardier ARTEMIS II вылетел из города Констанца в Румынии около 8.40 мск и, не долетев до берегов Грузии примерно 170 километров, развернулся.
После этого он полетел обратно по тому же маршруту.
Этот же борт регулярно совершает облет Калининградской области.
Речь идет о переоборудованном американской компанией Leidos под нужды радиолокационной разведки бизнес-джете Bombardier Challenger 650, который в военной модификации получил название ARTEMIS II. Согласно открытым данным, всего по заказу Пентагона было сделано две таких машины. Вторая была выпущена в конце 2022 года. Они предназначены прежде всего для перехвата, записи и расшифровки данных на большом расстоянии.
В последние годы РФ отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это «сдерживанием российской агрессии». Российские власти не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе.