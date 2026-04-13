Калининград принял межрегиональный фестиваль беспилотных систем

В лицее № 23 Калининграда провели межрегиональный фестиваль беспилотных систем, приуроченный к Неделе космоса. Как рассказали в пресс-службе регионального правительства, участниками фестиваля стали 278 ребят из образовательных организаций Калининградской области, Санкт-Петербурга и Краснодара.
Участникам предстояло показать свои умения в соревнованиях по подводно-исследовательскому спорту «IFURS-Калининград», региональных соревнованиях «Космические гонки Дронов-2026. 75 мм класс», «Гонка роботов» для наземных беспилотных аппаратов и «Гонка Дронов. Симулятор» для младшеклассников.
Кроме конкурсной программы для участников была организована серия мастер-классов по работе с геоинформационными системами, приему и передаче радиосигналов, совершенствованию навыков пилотирования. Также ребята посетили выставку беспилотной техники и Музей авиации и космонавтики лицея № 23.