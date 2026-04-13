В Калининградскую область вернулась птичка, которая поселилась здесь 121 год назад (фото)

Как пояснил «Клопс» орнитолог Геннадий Гришанов, эта яркая птичка — в периоды миграций обычный для нашего региона гнездящийся перелётный и пролётный вид. Он распространён по всей территории области, в основном — в лесопарках и парках, скверах, садах, реже — на окраинах лесов, примыкающих к населённым пунктам. В Балтийске и Янтарном биологи зарегистрировали до пяти-семи пар на 10 га, в административных границах областного центра по данным на 2018 год гнездилось более 350 пар.