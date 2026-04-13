Вице-спикер Госдумы Чернышов назвал нападающих в школах «жертвами»

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов назвал детей, совершающих нападения в школах, также жертвами. Об этом он сказал в интервью радио Sputnik. Цитаты он опубликовал в телеграм-канале.
Чернышов подчеркнул, что количество школьных нападений с оружием растет из года в год. «Настолько чудовищных преступлений даже в 90-х не было. У каждого нападения есть причины: непонимание в семье, унижение со стороны сверстников. Почти каждый второй ученик сталкивается с буллингом — и не все выдерживают», — сказал вице-спикер Госдумы.
По его словам, таким подросткам необходимы внимание и поддержка. Взрослым следует налаживать контакт с такими несовершеннолетними, а также «налаживать систему мониторинга и раннего предотвращения конфликтов».
Одним из недавних случаев нападения ученика в школе стал инцидент, когда девятиклассник 7 апреля напал с ножом на учительницу в школе в городе Добрянка Пермского края. В результате женщина погибла.
Как позже рассказал адвокат подростка, причиной убийства классной руководительницы послужили ее многочисленные высказывания.
Оставайтесь на связи с РБК в Max.