Красноярцам рассказали, обязательно ли выпивать 2 литра воды в день

По словам эксперта, потребность в воде у каждого человека индивидуальная.

Врач Красноярского краевого центра общественного здоровья и медицинской профилактики Ольга Краснова рассказала, обязательно ли выпивать 2 литра воды в день каждому человеку.

По её словам, в среднем от 1,5 до 2 литров — столько жидкости должен употреблять в день каждый человек.

«Но потребность в воде у каждого разная, исходя из индивидуальных особенностей и образа жизни. Здесь всё зависит от пола, возраста, веса, физической нагрузки, климатических условий, а также от помещения, где человек находится. И, естественно, при беременности и кормлении грудью свой определённый водный режим», — отметила Ольга Краснова.

Также специалист добавила, что больше двух литров жидкости — это тоже нагрузка на организм. Кроме того, нужно учитывать свои заболевания. Например, при хронической сердечной недостаточности или болезнях почек следует быть особенно осторожными с потреблением воды.

Отметим, что организм получает воду не только из чистой воды, но также из супов, овощей, фруктов, соков, молочных продуктов и т. д.

