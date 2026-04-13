В Авиастроительном районе Казани установили отапливаемую остановку

В Казани на улице Тэцевской в Казани установили отапливаемую автобусную остановку «Казанский вертолетный завод». Объект стал частью пилотного проекта по обновлению городской инфраструктуры. Об этом на аппаратном совещании сообщил начальник управления наружной рекламы и информации Аскар Багаутдинов.
Новый павильон существенно отличается от стандартных остановочных навесов и призван повысить комфорт горожан в ожидании транспорта. Павильон оснащен сплит-системой, удобными местами ожидания, электронного табло с трансляцией времени прибытия транспорта в режиме реального времени.