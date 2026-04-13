Губернатор поручил навести в регионе порядок перед майскими

Губернатор Волгоградской области в понедельник, 13 апреля, на оперативном совещание озвучил поручения в связи с предстоящими майскими праздниками. Как сообщает ИА «Высота 102», Андрей Бочаров обсудил с подчиненными вопросы подготовки и проведения праздничных мероприятий, а также уборки общественных территорий.

По словам главы региона, во всех муниципалитетах идет активная работа по подготовке к празднованию Первомая и Дня Победы.

— Работа проводится совместно с ветеранским сообществом, с молодежью, с профессиональными союзами и общественными организациями, — отметил Андрей Бочаров.

Одновременно в населенных пунктах Волгоградского региона проводятся субботники с участием трудовых коллективов и жителей.

Накануне майских праздников правоохранителям и главам муниципалитетов губернатором Бочаровым поручено:

завершить работу по подготовке и организации памятных, торжественных и праздничных мероприятий в период майских праздничных и выходных дней;

дополнительное внимание уделить вопросам обеспечения комплексной безопасности жителей и гостей Волгоградской области во время мероприятий;

до начала майских провести основные работы по приведению в порядок после зимы территорий муниципальных образований.