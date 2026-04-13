Предприниматель из Калининграда отдал мошенникам около 1 млн рублей, пытаясь купить машину онлайн

Предприниматель из Калининграда отдал мошенникам около миллиона рублей, пытаясь купить машину онлайн. Местный 59-летний житель нашёл объявление о доставке автомобилей из Европы в одном из мессенджеров. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
Мужчина связался с автором объявления в личных сообщениях. Стороны обсудили условия сделки, стоимость и сроки доставки автомобиля Dacia Duster.
«Покупатель дистанционно подписал предоставленный ему договор и перевёл на указанный счёт 980 000 рублей. После получения денежных средств собеседник перестал выходить на связь, а обещанный автомобиль так и не был доставлен заявителю», — рассказали в МВД.
Потерпевший обратился в правоохранительные органы с заявлением о мошенничестве. Следователь возбудил уголовное дело по части третьей статьи 159 УК РФ.
«УМВД России по Калининградской области напоминает гражданам о необходимости проявлять бдительность при совершении сделок в интернете и не переводить денежные средства незнакомым лицам. Проверяйте поступающую информацию и общайтесь с продавцами только на официальных площадках», — предупредили в ведомстве.