В Минске ночью горел многоэтажный дом, где спасли 11 человек

В Минске ночью 13 апреля горел жилой многоэтажный дом, сообщили в пресс-службе МЧС.
Сообщение о пожаре на улице Осипенко поступило в дежурную службу МЧС в 01.58. К моменту прибытия пожарных квартира на первом этаже уже горела открытым пламенем.
— Наблюдалось открытое горение квартиры на первом этаже на площади 20 квадратных метров и сильное задымление, — рассказали в МЧС.
Сотрудники МЧС провели разведку и во время ликвидации возгорания спасли одиннадцать человек. Хозяина квартиры вынесли из огня без сознания, он был госпитализирован. Еще восемь взрослых и ребенка вывели из подъезда в масках для спасаемых, одну женщину эвакуировали по автолестнице. Спасенных осмотрели медики, они не пострадали.
— Самостоятельно покинул горящую квартиру находившийся в гостях мужчина. После осмотра медиками он был госпитализирован, — прокомментировали в ведомстве.
Предварительно, пожар начался из-за неосторожного обращения с огнем. На месте возгорания работали восемь единиц техники МЧС.
Потушив пожар в многоэтажке, подразделения МЧС провентилировали жилой дом, используя дымосос.
