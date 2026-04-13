Чиновники из Владивостока получили реальные сроки за срыв жилищной программы

Приморский краевой суд подтвердил приговор двум бывшим сотрудникам учреждения, признанным виновными в превышении должностных полномочий. Об этом сообщает «Комсомольская правда — Владивосток» со ссылкой на объединенную пресс-службу судебной системы Приморского края.
По версии следствия, действуя в сговоре, они сорвали реализацию муниципальной программы по обеспечению жильем молодых семей и переселенцев из аварийных домов — речь шла о строительстве комплекса на улице Русская, 57.
Незаконные действия чиновников привели к тому, что граждане так и не получили положенные квадратные метры, а бюджетные средства были использованы неэффективно. Фрунзенский районный суд назначил экс-директору четыре года лишения свободы, его заместителю — три с половиной, обоим запрещено занимать руководящие должности на госслужбе. Апелляция не нашла оснований для изменения наказания. Решение суда вступило в законную силу.
