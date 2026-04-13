Меры безопасности усилят на майские праздники в Волгоградской области

В Волгограде и области стартовала активная подготовка к майским праздникам. Этой теме в понедельник, 13 апреля 2026 года, посвятил оперативное совещание губернатор Андрей Бочаров. В это время в Волгоград приезжают тысячи гостей. Глава региона поручил чиновникам навести порядок на общественных территориях и в местах скопления людей, а своим заместителям вместе с силовиками подумать, как усилить охрану порядка и меры безопасности в праздничные каникулы в мае 2026 года.
Сейчас к проведению мероприятий в честь 1 мая и Дня Победы готовятся во всех городах и поселках области. К этому процессу привлекли и молодежь, и ветеранов. Список главных событий еще не известен, но к проведению военного парада уже готовят Нижнюю террасу Центральной набережной. В ближайшие две недели по поручению губернатора предстоит провести оставшиеся субботники, чтобы регион встречал гостей при параде.