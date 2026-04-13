За лебедей из покрышек волгоградцам выпишут штраф до 5 тысяч рублей

Размеры штрафов прописаны в части 1 статьи 8.2 КоАП РФ. Для граждан — от 2 000 до 3 000 рублей. При повторном нарушении в течение года сумма вырастет до 5 000 рублей. Для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей штрафы выше — до 30 000−50 000 рублей. Юридическим лицам грозит от 100 000 до 250 000 рублей, а при рецидиве — до 400 000 рублей или приостановка деятельности до 90 суток.