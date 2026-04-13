Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

За лебедей из покрышек волгоградцам выпишут штраф до 5 тысяч рублей

Использовать старые шины для декора теперь нельзя.

Волгоградским дачникам и владельцам частных домов стоит пересмотреть подход к оформлению участка. Старые покрышки, из которых многие делают клумбы или фигурки вроде лебедей, попали под законодательный запрет. За нарушение грозят штрафы, а для здоровья такая экономия может обернуться серьезными проблемами.

Автомобильные шины — это отходы IV класса опасности, — напоминает канал Новости Мамадыша. По воздействию на экологию их приравнивают к некоторым промышленным отходам. В составе современной резины — каучук, сажа и десятки химических присадок, которые обеспечивают мягкость, особенно в зимних моделях.

При нагревании на солнце или естественном разрушении (а этот процесс длится более 100 лет) токсины попадают в почву, воздух и грунтовые воды. Даже простая покрышка, лежащая на земле, отравляет окружающую среду.

Запрет на использование шин в декоративных целях действует с 2021 года. Основание — статья 51 Федерального закона «Об охране окружающей среды» и СанПиН 2.1.3684−21. Украшение участка старыми покрышками квалифицируется как несанкционированное размещение отходов. И неважно, лежат они кучей на газоне, закопаны наполовину под клумбу или покрашены в яркий цвет — нарушение есть нарушение.

Размеры штрафов прописаны в части 1 статьи 8.2 КоАП РФ. Для граждан — от 2 000 до 3 000 рублей. При повторном нарушении в течение года сумма вырастет до 5 000 рублей. Для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей штрафы выше — до 30 000−50 000 рублей. Юридическим лицам грозит от 100 000 до 250 000 рублей, а при рецидиве — до 400 000 рублей или приостановка деятельности до 90 суток.

Но деньги — не главная причина для беспокойства. Резина при разрушении выделяет в почву цинк, кадмий, свинец и канцерогенные углеводороды. Это снижает плодородие и меняет структуру грунта. Если посадить в такую шину клубнику, зелень или томаты, урожай может нанести вред здоровью. При нагревании покрышки выделяют опасные газы, способные спровоцировать аллергию, бронхиальную астму и заболевания дыхательных путей.

Еще один риск — возгорание. Горение шин сопровождается выбросом угарного газа, оксидов серы и азота, что бьет по дыхательной системе. А полости покрышек становятся идеальным убежищем для насекомых, грызунов и переносчиков инфекций. Выбрасывать старую резину в обычные контейнеры для ТКО нельзя — это тоже нарушение. Единственный законный способ — сдать шины в специализированный пункт приема. Чаще всего эта услуга бесплатная или стоит символически.

Если хочется оформить клумбу красиво и безопасно, есть альтернативы: деревянные бордюры из натуральной древесины, пластиковые модули для плавных линий, камень или кирпич. Эти материалы долговечны, экологичны и смотрятся органично.

