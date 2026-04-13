За лебедей из покрышек волгоградцам выпишут штраф до 5 тысяч рублей

Волгоградским дачникам и владельцам частных домов стоит пересмотреть подход к оформлению участка. Старые покрышки, из которых многие делают клумбы или фигурки вроде лебедей, попали под законодательный запрет. За нарушение грозят штрафы, а для здоровья такая экономия может обернуться серьезными проблемами.
Автомобильные шины — это отходы IV класса опасности, — напоминает канал Новости Мамадыша. По воздействию на экологию их приравнивают к некоторым промышленным отходам. В составе современной резины — каучук, сажа и десятки химических присадок, которые обеспечивают мягкость, особенно в зимних моделях.
При нагревании на солнце или естественном разрушении (а этот процесс длится более 100 лет) токсины попадают в почву, воздух и грунтовые воды. Даже простая покрышка, лежащая на земле, отравляет окружающую среду.
Запрет на использование шин в декоративных целях действует с 2021 года. Основание — статья 51 Федерального закона «Об охране окружающей среды» и СанПиН 2.1.3684−21. Украшение участка старыми покрышками квалифицируется как несанкционированное размещение отходов. И неважно, лежат они кучей на газоне, закопаны наполовину под клумбу или покрашены в яркий цвет — нарушение есть нарушение.
Размеры штрафов прописаны в части 1 статьи 8.2 КоАП РФ. Для граждан — от 2 000 до 3 000 рублей. При повторном нарушении в течение года сумма вырастет до 5 000 рублей. Для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей штрафы выше — до 30 000−50 000 рублей. Юридическим лицам грозит от 100 000 до 250 000 рублей, а при рецидиве — до 400 000 рублей или приостановка деятельности до 90 суток.
Но деньги — не главная причина для беспокойства. Резина при разрушении выделяет в почву цинк, кадмий, свинец и канцерогенные углеводороды. Это снижает плодородие и меняет структуру грунта. Если посадить в такую шину клубнику, зелень или томаты, урожай может нанести вред здоровью. При нагревании покрышки выделяют опасные газы, способные спровоцировать аллергию, бронхиальную астму и заболевания дыхательных путей.
Еще один риск — возгорание. Горение шин сопровождается выбросом угарного газа, оксидов серы и азота, что бьет по дыхательной системе. А полости покрышек становятся идеальным убежищем для насекомых, грызунов и переносчиков инфекций. Выбрасывать старую резину в обычные контейнеры для ТКО нельзя — это тоже нарушение. Единственный законный способ — сдать шины в специализированный пункт приема. Чаще всего эта услуга бесплатная или стоит символически.
Если хочется оформить клумбу красиво и безопасно, есть альтернативы: деревянные бордюры из натуральной древесины, пластиковые модули для плавных линий, камень или кирпич. Эти материалы долговечны, экологичны и смотрятся органично.
