В Пермском крае мужчину обвинили в убийстве беременной девушки

Жителя Пермского края арестовали по делу об убийстве беременной девушки.

Источник: РИА Новости

ПЕРМЬ, 13 апр — РИА Новости. Житель Пермского края обвиняется в том, что убил беременную девушку и спрятал тело на свалке, он арестован, сообщило СУСК РФ по региону.

По данным ведомства, 46-летний мужчина находился с беременной девушкой в своем автомобиле, где задушил ее, а потом спрятал тело на мусорной свалке. При этом мужчина знал о беременности знакомой. Он был задержан. Фигуранту предъявлено обвинение в убийстве при отягчающих обстоятельствах. Инцидент произошел 6 апреля в Верещагинском районе.

«В Пермском крае обвиняемому в убийстве беременной девушки избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.