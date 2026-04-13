В Пермском крае мужчину обвинили в убийстве беременной девушки

По данным ведомства, 46-летний мужчина находился с беременной девушкой в своем автомобиле, где задушил ее, а потом спрятал тело на мусорной свалке. При этом мужчина знал о беременности знакомой. Он был задержан. Фигуранту предъявлено обвинение в убийстве при отягчающих обстоятельствах. Инцидент произошел 6 апреля в Верещагинском районе.