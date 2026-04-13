На Ямале пройдет экологический субботник «Зеленая Весна»

Экологический субботник «Зеленая Весна — 2026» будет проходить с 18 мая по 30 июня в Ямало-Ненецком автономном округе в соответствии с целями национального проекта «Экологическое благополучие». Об этом сообщили в департаменте природных ресурсов и экологии региона.
В ходе акции жители уберут и благоустроят территории, высадят деревья и цветы, соберут макулатуру и вторсырье, а также посетят экологические и просветительские мероприятия. Участие в субботнике могут принять органы государственной власти, компании, общественные организации, волонтеры, учебные заведения, инициативные группы и все желающие ямальцы. Кроме того, их ждет творческий конкурс, где можно будет представить фотографии, видеоматериалы и авторские стихотворения, отражающие ход мероприятий и личный вклад в сохранение окружающей среды.
«Мы видим, как активно жители округа включаются в уборку территорий, собирают макулатуру, сажают деревья. В прошлом году только в рамках этой акции наши жители собрали более 3 тысяч тонн мусора. Такие результаты говорят о том, что люди не остаются в стороне и понимают: чистота начинается с каждого из нас», — отметила начальник управления региональной экологической политики и оценки воздействия на окружающую среду департамента природных ресурсов и экологии Ямала Марина Терещук.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.