Семеновский «Горводоканал» наказали за 11 неустраненных экологических нарушений

МП «Горводоканал» в Семенове привлекли к ответственности за неустранение ранее выявленных экологических нарушений. Об этом рассказали в пресс-службе межрегионального Управления Росприроднадзора по Нижегородской области и Республике Мордовия.
Предприятие эксплуатирует семеновские очистные сооружения, реконструированные в рамках федерального проекта «Оздоровление Волги». В 2024 году специалисты выявили на объекте 19 нарушений требований природоохранного законодательства. Среди них — сброс сточных вод в реку Санохту с превышением нормативов, нарушения в области охраны атмосферного воздуха и обращения с отходами.
Предприятие привлекли к административной ответственности и обязали устранить все недочеты. Весной 2025 года специалисты провели внеплановую проверку водоканала — организация не исполнила предписание в полном объеме. Вопрос по 11 нарушениям так и не был решен.
«За неисполнение предписания надзорного ведомства нарушитель привлечен к административной ответственности по ч. 38 ст. 19.5 КоАП РФ, на него наложены штрафные санкции. Кроме того, специалистами Росприроднадзора рассчитан и взыскан вред, причиненный водному объекту», — отметили в ведомстве.
Деятельность водоканала планируют привести в полное соответствие природоохранным нормам и требованиям. На особом контроле ведомстве находятся три нарушения.
