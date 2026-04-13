Нижегородские школьники начали кататься в тележках супермаркетов по дорогам

В Нижнем Новгороде среди школьников набирает обороты новое рискованное увлечение — катание на тележках из супермаркетов по проезжей части. Об этом сообщили в MAX-канале «Кстати…».
Одного из таких юношей, как сообщили в очевидцы, едва не сбило такси.
«Эти, мягко говоря, неразумные “тележечники” гоняют и не смотрят на дорогу, и думают что это их транспорт. Куда смотрят их родители?», — пожаловался один из нижегородцев.
Местные жители предположили, что тренд с тележками поддерживают те школьники, кому не приобрели самокат, и теперь они без сожаления распоряжаются чужим имуществом.
Нижегородцы также возмутились, почему сотрудники супермаркетов не следят за сохранностью тележек, оставляемых без присмотра.
