Нижегородские школьники начали кататься в тележках супермаркетов по дорогам

В Нижнем Новгороде среди школьников набирает обороты новое рискованное увлечение — катание на тележках из супермаркетов по проезжей части. Об этом сообщили в MAX-канале «Кстати…».

Одного из таких юношей, как сообщили в очевидцы, едва не сбило такси.

«Эти, мягко говоря, неразумные “тележечники” гоняют и не смотрят на дорогу, и думают что это их транспорт. Куда смотрят их родители?», — пожаловался один из нижегородцев.

Местные жители предположили, что тренд с тележками поддерживают те школьники, кому не приобрели самокат, и теперь они без сожаления распоряжаются чужим имуществом.

Нижегородцы также возмутились, почему сотрудники супермаркетов не следят за сохранностью тележек, оставляемых без присмотра.

