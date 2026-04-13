Какие парки и скверы благоустроят в 2027 году, выберут волгоградцы с 21 апреля

С 21 апреля в Волгограде стартует голосование за парки, скверы и пешеходные зоны, которые благоустроят в 2027 году по проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Выбрать из восьми вариантов можно до 12 июня на платформе zagorodsreda.gosuslugi.ru. Голосовать могут волгоградцы старше 14 лет.
Из каких парков и пешеходных зон выбираем?
— Пешеходная зона на улице Академической до берега Волги в Ворошиловском районе;
— бульвар проспекта Ленина в Центральном;
— зеленая зона у конечной скоростного трамвая «ВГТЗ» в Тракторозаводском;
— парк «Победа» на проспекте Ленина в Краснооктябрьском между улицами Возрождения и 39-й Гвардейской;
— проспект Университетский от улицы Панфиловской до Тормосиновской в Советском;
— сквер на улице Кирова в мкр 503 в Кировском;
— Севастопольская набережная в Красноармейском;
— улица Симонова, 26, 34 и ул. 8-й Воздушной Армии в Дзержинском.
