Какие парки и скверы благоустроят в 2027 году, выберут волгоградцы с 21 апреля

С 21 апреля в Волгограде стартует голосование за парки, скверы и пешеходные зоны, которые благоустроят в 2027 году по проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Выбрать из восьми вариантов можно до 12 июня на платформе zagorodsreda.gosuslugi.ru. Голосовать могут волгоградцы старше 14 лет.