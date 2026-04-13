28 нижегородцев пострадали от укусов клещей

28 человек пострадали от укусов клещей в Нижегородской области. Из них 14 — дети, рассказала заместитель руководителя регионального Управления Роспотребнадзора Наталья Садыкова на пресс-конференции в Нижегородском областном информационном центре (НОИЦ).
Случаи обращений по поводу нападений клещей зафиксировали в 14 районах региона — это Балахнинский, Богородский, Вачский, Ветлужский, Городецкий, Павловский, Сергачский, Сосновский, Первомайский, Шахунский округа и др. Нижнем Новгороде местные жители подхватили насекомых в Автозаводском, Приокском и Советском районах.
В большинстве случаев присасывания происходили на придомовых территориях (43%), на территории деревень (9%), а также на садово-огородных участках (13%).
«Выбирать зону для отдыха лучше ту, где уже прошла обработка. При этом она эффективна только после того, как мы убрались на данной территории: уничтожили прошлогоднюю листву, всевозможный мусор, а после провели обработку от грызунов, которые являются переносчиками насекомых, в том числе клещей. Только после этого обработка территории от клещей будет эффективна», — подчеркнула Наталья Садыкова.
При этом первого клеща в этом году выявили уже в январе. С марта число пострадавших начало расти. В прошлом году от укусов клещей пострадали свыше 10,7 тысячи человек.
