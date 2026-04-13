Дмитрий Демешин принял участие в церемонии закрытия хоккейного турнира

На льду хабаровской «Платинум Арены» определили победителей хоккейного турнира памяти подполковника ФСБ Романа Клиза. Состязания, объединившие семь дальневосточных субъектов, проходили в краевом центре с 8 по 12 апреля. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Победу в финале одержал коллектив из Приморья, обыграв сахалинцев с минимальным преимуществом — 5:4. Бронзовые медали турнира достались сборной Забайкалья. В торжественном мероприятии принял участие губернатор Дмитрий Демешин. Глава края подчеркнул, что подобные соревнования являются примером стойкости и командного духа, а также служат важным ориентиром для подрастающего поколения.
Как сообщили в пресс-службе правительства Хабаровского края, подполковник Роман Клиз, чьей памяти посвящены игры, родился в Дальнегорске. Он погиб в ходе спецоперации по ликвидации боевиков в Ингушетии. За проявленный героизм офицер был посмертно награжден государственными наградами. Организаторы отметили, что уровень финальной встречи соответствовал накалу матчей профессиональных лиг.
