Ричмонд
+16°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дмитрий Демешин принял участие в церемонии закрытия хоккейного турнира

На льду хабаровской «Платинум Арены» определили победителей хоккейного турнира памяти подполковника ФСБ Романа Клиза.

Источник: Комсомольская правда

На льду хабаровской «Платинум Арены» определили победителей хоккейного турнира памяти подполковника ФСБ Романа Клиза. Состязания, объединившие семь дальневосточных субъектов, проходили в краевом центре с 8 по 12 апреля. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Победу в финале одержал коллектив из Приморья, обыграв сахалинцев с минимальным преимуществом — 5:4. Бронзовые медали турнира достались сборной Забайкалья. В торжественном мероприятии принял участие губернатор Дмитрий Демешин. Глава края подчеркнул, что подобные соревнования являются примером стойкости и командного духа, а также служат важным ориентиром для подрастающего поколения.

Как сообщили в пресс-службе правительства Хабаровского края, подполковник Роман Клиз, чьей памяти посвящены игры, родился в Дальнегорске. Он погиб в ходе спецоперации по ликвидации боевиков в Ингушетии. За проявленный героизм офицер был посмертно награжден государственными наградами. Организаторы отметили, что уровень финальной встречи соответствовал накалу матчей профессиональных лиг.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962−223−38−83.

Почта: red.habkp@phkp.ru