Сельхозпредприятия Челябинской области завершают подготовку к посеву

Готовность техники составляет в среднем 90%. Первые работы начнутся, как только с полей сойдут остатки снега и подсохнет почва. В аграрных хозяйствах также планируют подкармливать будущие всходы удобрениями и бороться с сорняками и вредителями сельхозкультур. Одна из будущих технологических операций весенне-летнего полевого сезона в сельском хозяйстве — обработка почвы и всходов различными препаратами, а также внесение минеральных удобрений с помощью самоходных опрыскивателей-разбрасывателей.