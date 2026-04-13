Сельхозпредприятия Челябинской области завершают подготовку к посеву

Семена и технику к полевым работам подготавливают сельхозпредприятия Челябинской области в соответствии с целями национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». Об этом сообщили в министерстве сельского хозяйства региона.
Готовность техники составляет в среднем 90%. Первые работы начнутся, как только с полей сойдут остатки снега и подсохнет почва. В аграрных хозяйствах также планируют подкармливать будущие всходы удобрениями и бороться с сорняками и вредителями сельхозкультур. Одна из будущих технологических операций весенне-летнего полевого сезона в сельском хозяйстве — обработка почвы и всходов различными препаратами, а также внесение минеральных удобрений с помощью самоходных опрыскивателей-разбрасывателей.
В работе будут применять навесные, прицепные и самоходные опрыскиватели. На предприятиях Челябинской области используются различные устройства, например опрыскиватели «Заря», «Сателлит», «Барс», самоходные опрыскиватели «Туман» и другие. Эта техника изготавливается в основном из отечественных комплектующих и отличается высокой эффективностью.
Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.