В воронежском парке «Южный» развесили 25 скворечников ко Дню птиц

В парке «Южный» прошла экологическая акция, приуроченная к Международному дню птиц. Организаторами мероприятия выступили сотрудники воронежского предприятия СИБУР (АО «Воронежсинтезкаучук») совместно с Центрально-Черноземным межрегиональным управлением Росприроднадзора и Управлением экологии администрации Воронежа. К ним присоединились школьники и волонтеры.
Участники заранее изготовили 25 скворечников, которые затем развесили на деревьях. Домики для пернатых играют важную роль в сохранении биоразнообразия: создают условия для гнездования, обеспечивают укрытием от хищников. Наличие таких мест будет притягивать пернатых в парк, а они в свою очередь будут регулировать численность насекомых-вредителей и поддерживать естественный баланс городской экосистемы.
С приветственным словом выступил замруководителя, начальник отдела организации природоохранных мероприятий и реализации общегородских экологических программ Управления экологии администрации Воронежа Сергей Лоскутов. Он отметил:
— Сегодня мы не просто устанавливаем скворечники — мы создаем условия для жизни птиц, которые являются неотъемлемой частью нашей экосистемы. Каждый скворечник — это маленький дом, который поможет сохранить биоразнообразие нашего города.
Руководитель по экологии АО «Воронежсинтезкаучук» Иван Предыбайло подчеркнул воспитательную роль мероприятия:
— Благодаря таким акциям мы учим детей и взрослых заботиться о природе. Это важный шаг к формированию экологической культуры, и мы рады поддерживать такие инициативы.
Для юных участников организовали викторину о птицах, обитающих в Воронеже. Каждый ребенок получил книгу «Ася и волшебные очки» — экологический путеводитель для детей и родителей.