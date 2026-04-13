Ричмонд
+16°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Выставка исторической недвижимости появилась в нижегородском аэропорту

Проект позволит вдохнуть новую жизнь в исторические территории и создать новые туристические точки притяжения.

В аэропорту им. Чкалова в Нижнем Новгороде открылась выставка объектов исторической недвижимости для инвесторов. Об этом сообщил в соцсетях замгубернатора Нижегородской области Егор Поляков.

Экспозиция в нижегородском аэропорту направлена на привлечение инвестиций для сохранения и восстановления исторических объектов. На выставке представили десятки зданий по всему региону — от Нижнего Новгорода до малых городов.

Проект позволит вдохнуть новую жизнь в исторические территории и создать новые туристические точки притяжения. В результате отреставрированные объекты станут гостиницами, ресторанами, общественными пространствами и культурными центрами.

Власти региона, в свою очередь, обеспечивают поддержку инвесторов — предоставляют им льготные условия аренды, компенсации затрат на восстановление и субсидирование процентных ставок.

0+

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили о том, что в Нижегородской области запустили портал исторической недвижимости.