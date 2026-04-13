Выставка исторической недвижимости появилась в нижегородском аэропорту

В аэропорту им. Чкалова в Нижнем Новгороде открылась выставка объектов исторической недвижимости для инвесторов. Об этом сообщил в соцсетях замгубернатора Нижегородской области Егор Поляков.
Экспозиция в нижегородском аэропорту направлена на привлечение инвестиций для сохранения и восстановления исторических объектов. На выставке представили десятки зданий по всему региону — от Нижнего Новгорода до малых городов.
Проект позволит вдохнуть новую жизнь в исторические территории и создать новые туристические точки притяжения. В результате отреставрированные объекты станут гостиницами, ресторанами, общественными пространствами и культурными центрами.
Власти региона, в свою очередь, обеспечивают поддержку инвесторов — предоставляют им льготные условия аренды, компенсации затрат на восстановление и субсидирование процентных ставок.
