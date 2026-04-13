Красноярец Павел Селиванов выиграл международный турнир по самбо среди слабовидящих в Ереване

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Ереване завершились международные соревнования по самбо среди слепых и слабовидящих спортсменов.
В составе сборной России выступил представитель Красноярского края Павел Селиванов.
В весовой категории до 98 кг Селиванов занял первое место. Серебряным призером стал спортсмен из Грузии, бронзовые медали завоевали представители Узбекистана и Монголии.
Селиванов является серебряным призером чемпионата мира 2025 года по самбо среди спортсменов с нарушением зрения, а также чемпионом мира 2024 года, сообщил в краевом минспорте.