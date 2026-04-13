В Калининградском зоопарке выдр научили вставать на весы

Специалисты контролируют состояние здоровья животных.

Источник: Комсомольская правда

В Калининградском зоопарке выдры прошли процедуру взвешивания. Заставлять и тащить силой не пришлось — выдры умеют взвешиваться сами, чему их научили киперы. О процедуре рассказали в пресс-службе учреждения.

Уговаривали взвешиваться выдр с помощью медицинских тренингов, а использовали специальную палку с шариком под названием таргет (анг. — цель). Куда таргет, туда и выдра. За правильно выполненное задание полагается лакомство.

В итоге без каких-либо проблем удалось выяснить, что выдра по имени Кариба весит 7,25 кг, а Марек весит 9,15 кг. «Практически идеальный весенний вес: зима была суровой, пришлось основательно утепляться. К лету чуть схуднут, конечно», — прокомментировали специалисты.