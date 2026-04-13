Жителям Ростова напомнили о штрафах за птиц и животных из покрышек во дворах

Ростовчанам рассказали о штрафах за старые покрышки на придомовых территориях.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону птицы и животные из старых покрышек, установленные на придомовых территориях, могут привести к административным и уголовным штрафам. Об этом со ссылкой на юриста Анну Павлову сообщает «Городской репортер».

Дело в том, что покрышки считаются отходами IV класса опасности. Оставлять их в любом виде на придомовых территориях — нарушение. Для физических лиц штраф составляет от 2 до 3 тысяч рублей, при повторном нарушений сумма увеличивается до 5 тысяч рублей.

Уголовное наказание грозит в том случае, если использование или сжигание шин нанесло вред окружающей среде или здоровью людей.

Напомним, сдавать старые покрышки нужно в специализированные пункты утилизации.

