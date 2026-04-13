В Красноярске студентам показали военную технику и рассказали о службе в войсках БПЛА

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Октябрьском районе Красноярска для студентов организовали экскурсию, посвященную современному вооружению и службе в войсках беспилотных систем. Участниками стали учащиеся четырех учебных заведений города.
Экскурсию провели администрация района совместно с военно-учебным центром СФУ. В ней приняли участие студенты Красноярского института железнодорожного транспорта, аграрного техникума, педагогического и юридического колледжей.
Участникам показали образцы военной техники, в том числе танк Т-62МВ, зенитно-артиллерийский комплекс М-60 и оперативно-тактический ракетный комплекс «Эльбрус». Технику можно было осмотреть вблизи и сфотографироваться на ее фоне.
После экскурсии студентам рассказали о возможностях службы по контракту в войсках беспилотных систем. В частности, о требованиях к кандидатам, условиях службы и подготовке специалистов.
Как отметил заместитель руководителя администрации Октябрьского района Семен Клименко, подобный формат выездных встреч в районе провели впервые, и в дальнейшем практику планируют продолжить.