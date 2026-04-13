15 апреля в Красноярске торжественно откроют Всероссийскую акцию «Вахта Памяти — 2026»

В 2026 году в поисковые экспедиции отправятся 260 человек. Работы пройдут на территории Волгоградской, Калужской, Ленинградской, Московской, Новгородской и Тверской областей, а также Республики Карелия. По итогам 2025 года 266 молодых людей из края приняли участие в 22 поисковых экспедициях. Поисковики подняли останки 268 воинов, 86 медальонов и медаль «За отвагу». Также добровольцы установили шесть имён погибших, нашли родственников одного из них. Ежегодно участники поисковых отрядов отправляются в экспедиции на места боёв Великой Отечественной войны. Активисты проводят исторические изыскания и раскопки, ведут работу по установлению имён погибших солдат и офицеров.