Как настроить режим ребенка. Советы специалиста

Для детей 3−10 лет сон служит важной часть жизненного цикла мозга. Последний в этом возрасте, по словам нейрохирурга Бориса Олейникова, — «мощный завод, работающий на полную мощность». Поэтому важно улавливать биологические сигналы о низком уровне мозговой энергии, поделился отец и врач в программе «Родительский контроль» на Радио РБК.
«Почему ваш ребенок к вечеру превращается из милого ангела в капризного нехочуху? Это не характер, это биологический сигнал», — обращает внимание Олейников. По его словам, запас мозговой энергии для самоконтроля у детей довольно мал и к концу дня снижается до крайне низкой отметки. Первой в такой ситуации отключается незрелая префронтальная кора, отвечающая за волю и контроль. Остаются чистые эмоции и физическое истощение.
Сон ребенка, по словам специалиста, не перерыв, а главная фаза в развитии. Поскольку именно в глубоких стадиях сна выделяется гормон роста и закрепляется память, важно уметь обеспечить условия, в которых этот процесс будет протекать легко. Во время сна весь опыт дня сортируется, а также активируется система, выводящая токсичные продукты нейрообмена. Родитель, по мнению врача, не должен заставлять ребенка идти спать. Лучше обеспечить плавное вхождение в этот процесс, создавая особые вечерние ритуалы, такие как умыться, переодеться, почитать книгу, сменить освещение. Важно также придерживаться графика и не менять режим даже в выходные или праздники.
Главным союзником здорового и качественного сна специалист называет темноту — именно в ней вырабатывается мелатонин. Кроме того, стоит обеспечить поток прохладного воздуха. Перед сном важно устроить час покоя — убрать источники шума, игры, гаджеты и оставить только спокойные, убаюкивающие действия.