Как настроить режим ребенка. Советы специалиста

Сон ребенка, по словам специалиста, не перерыв, а главная фаза в развитии. Поскольку именно в глубоких стадиях сна выделяется гормон роста и закрепляется память, важно уметь обеспечить условия, в которых этот процесс будет протекать легко. Во время сна весь опыт дня сортируется, а также активируется система, выводящая токсичные продукты нейрообмена. Родитель, по мнению врача, не должен заставлять ребенка идти спать. Лучше обеспечить плавное вхождение в этот процесс, создавая особые вечерние ритуалы, такие как умыться, переодеться, почитать книгу, сменить освещение. Важно также придерживаться графика и не менять режим даже в выходные или праздники.