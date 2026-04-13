Более 10 домов на 4 часа останутся без воды на Левом берегу Воронежа

Водоканал предупредил воронежцев о перекрытии воды на одной из улиц Левого берега из-за планового ремонта.
14 апреля на ул. Переверткина, 24 коммунальщики будут менять запорную арматуру диаметром 100 мм. Из-за работ холодное водоснабжение ограничат на четыре часа — с 10.00 до 14.00. Необходимо запастись водой на это время жителям домов ул. Переверткина, 2, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 10, 10а, 24, 16а, ул. Минская, 1, 1а.
После включения вода на некоторое время может изменить цвет. Достаточно дать стечь ржавчине.
— После запуска и заполнения магистральные сети промываются и чистятся. Сама по себе вода по биологическому и химическому составу не несет никакой угрозы, — отметили в РВК-Воронеж.