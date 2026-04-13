Ремонт сетей под дорогой на улице Новая начнется с 15 апреля

Замену 460 метров магистральных трубопроводов под проезжей частью улицы Новая проведет АО «Объединенный коммунальный оператор». Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.
Работы стартуют 15 апреля. Они будут проводиться в три этапа. Первый этап предполагает замену трубопроводов от дома № 21 до дома № 24.
Предполагается полное перекрытие улицы.
В целом в ремонтную программу АО «Объединенный коммунальный оператор» 2026 года включены 54 участка трубопроводов. Из них 33 участка — тепловые сети, 21 — трубы водоснабжения и водоотведения.