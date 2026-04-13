Ричмонд
+16°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ремонт сетей под дорогой на улице Новая начнется с 15 апреля

Будет выполняться поэтапное перекрытие участков дорожного проезда.

Источник: Время

Замену 460 метров магистральных трубопроводов под проезжей частью улицы Новая проведет АО «Объединенный коммунальный оператор». Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

Работы стартуют 15 апреля. Они будут проводиться в три этапа. Первый этап предполагает замену трубопроводов от дома № 21 до дома № 24.

Предполагается полное перекрытие улицы.

В целом в ремонтную программу АО «Объединенный коммунальный оператор» 2026 года включены 54 участка трубопроводов. Из них 33 участка — тепловые сети, 21 — трубы водоснабжения и водоотведения.